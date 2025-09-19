El Cuerpo de Marines de Estados Unidos (USMC) llevó a cabo en Puerto Rico un ejercicio anfibio de gran envergadura durante las primeras semanas de septiembre. La operación, enmarcada en las directrices del Comando Sur, incluyó desembarcos, ataques simulados y la participación de helicópteros de ataque, cazas furtivos y aeronaves de transporte pesado. El entrenamiento se desarrolló en un contexto marcado por el incremento de operativos contra embarcaciones procedentes de Venezuela, acusadas de trasladar drogas hacia Norteamérica.

Ads

La 22ª Unidad Expedicionaria de Marines fue la encargada de los ensayos de desembarco, que pusieron a prueba la capacidad de reacción en escenarios de crisis. Para ello se desplegaron helicópteros AH-1Z Viper, cazas F-35B y aeronaves CH-53K. Washington presentó la maniobra como un refuerzo de su preparación de combate, aunque desde Caracas la interpretaron como un gesto de presión militar y política.

Las tensiones aumentaron tras los ataques a dos lanchas vinculadas al narcotráfico que zarpaban desde Venezuela. El primero, el 2 de septiembre, dejó once muertos vinculados al grupo criminal “Tren de Aragua”; el segundo, el 16 de septiembre, terminó con la destrucción de otra embarcación y tres fallecidos. El presidente Donald Trump justificó la intervención señalando que se trataba de una acción de seguridad nacional frente al tráfico de drogas y fentanilo, marcando un cambio al recurrir a fuerzas militares regulares en lugar de la Guardia Costera.

Ads

Puede interesarte

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro desplegó cazas F-16 que realizaron vuelos intimidatorios sobre el destructor USS Jason Dunham. También denunció la retención de un barco pesquero venezolano, calificando la acción como un acto hostil que buscaba provocar un incidente. Para el chavismo, la presencia militar estadounidense en el Caribe constituye una amenaza directa contra la soberanía nacional.

El componente naval fue encabezado por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, acompañado por el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, con más de 4.500 efectivos, incluidos 2.000 Marines. A este despliegue se sumaron destructores, un crucero con sistema AEGIS, un submarino de ataque y drones MQ-9 Reaper destinados a labores de inteligencia. Con la presencia de seis cazas F-35B en Puerto Rico, Washington reforzó su supremacía aérea y dejó en claro su determinación de mantener el control estratégico sobre el Caribe.

Ads