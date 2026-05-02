El gobierno de Estados Unidos salió a aclarar su posición respecto a las Islas Malvinas luego de la polémica generada por la filtración de un correo interno del Pentágono que sugería posibles medidas contra aliados europeos.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el alcance del documento y aseguró que se trataba simplemente de un intercambio interno sin carácter oficial. Según explicó, no existe ninguna decisión en curso para modificar el respaldo histórico de Washington al Reino Unido en la disputa con Argentina.

La controversia surgió tras conocerse un mail en el que se evaluaban posibles represalias contra países de la OTAN que no acompañaron acciones militares en Medio Oriente. Entre las alternativas mencionadas aparecía la opción de revisar el apoyo a territorios bajo control europeo, como las Islas Malvinas.

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Sin embargo, desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado insistieron en que la postura estadounidense no cambió y que el contenido filtrado no representa una línea oficial. En ese sentido, voceros remarcaron que la política hacia el conflicto se mantiene sin modificaciones.

El episodio generó repercusiones internacionales y puso en evidencia tensiones dentro de la alianza occidental, aunque por el momento no implica un giro concreto en la posición diplomática de Estados Unidos sobre la cuestión Malvinas.

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