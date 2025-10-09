El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó hoy la finalización de un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El pacto, que incluye la compra directa de pesos argentinos por parte de Washington, se concretó tras cuatro días de intensas reuniones entre Bessent y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, junto a su equipo, en la capital estadounidense.

Bessent destacó los avances en las discusiones bilaterales. “El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha concluido 4 días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington D. C. Hablamos de los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas. Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Bessent subrayó el respaldo internacional al país sudamericano y la agilidad de la respuesta estadounidense. “La comunidad internacional, incluyendo el FMI, está unida en torno a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para ello, hoy compramos directamente pesos argentinos”, señaló.

Además, agregó que “hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el banco central argentino”. Este convenio busca aliviar la situación de iliquidez en Argentina y fortalecer sus reservas de divisas, en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

