Las operaciones forman parte de la escalada militar que comenzó a fines de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron una campaña conjunta de ataques contra instalaciones estratégicas iraníes. Desde entonces, el conflicto se ha extendido a varios frentes de la región, con bombardeos, misiles y drones entre las partes involucradas.

Según informaron autoridades militares estadounidenses, la Armada de ese país destruyó un portaaviones o buque militar iraní durante operaciones navales en el marco de la campaña contra la infraestructura militar de Irán.

Washington afirmó además que sus fuerzas ya golpearon cerca de 2000 objetivos en territorio iraní desde el inicio de la ofensiva y advirtió que la potencia de fuego de los próximos ataques podría “aumentar dramáticamente”.

Las operaciones militares buscan debilitar las capacidades navales y misilísticas de Irán, en especial aquellas vinculadas al lanzamiento de misiles balísticos y al apoyo a grupos aliados en la región.

En paralelo, el Ejército israelí intensificó sus ataques contra Hezbollah en el Líbano. Durante una ofensiva aérea y terrestre, las fuerzas israelíes atacaron infraestructura militar y posiciones del grupo chiita, incluida su sede central en los suburbios del sur de Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que la operación también incluyó incursiones en el sur del Líbano para destruir instalaciones utilizadas por combatientes del movimiento armado respaldado por Irán.

El enfrentamiento entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificó rápidamente en los últimos días y ya dejó miles de víctimas y daños en varios países de Medio Oriente. Según distintos reportes, el conflicto provocó ataques cruzados con misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en la región y objetivos en países del Golfo.

Mientras continúan las operaciones militares, la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de que la guerra continue escalando y se convierta en un conflicto regional de mayor alcance, con consecuencias políticas, humanitarias y económicas de impacto mundial.