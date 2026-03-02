EEUU afirmó que logró la superioridad aérea sobre Irán y no descartó enviar tropas terrestres
La escalada bélica ya impacta en el mercado energético y eleva la tensión en toda la región.
La guerra en Medio Oriente entró en una nueva fase este lunes luego de que Estados Unidos asegurara haber alcanzado la “superioridad aérea” sobre Irán, en el marco de la ofensiva conjunta con Israel contra objetivos estratégicos del régimen de Teherán.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que no hay tropas desplegadas en territorio iraní, aunque dejó abierta esa posibilidad. “Iremos tan lejos como sea necesario”, afirmó en conferencia de prensa, sin descartar un eventual envío de fuerzas terrestres.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, sostuvo que la superioridad aérea permitirá “proteger mejor a las fuerzas estadounidenses y continuar las operaciones”.
En paralelo, QatarEnergy suspendió parte de su producción de gas, lo que disparó los precios en Europa hasta un 40%, mientras que el petróleo subió alrededor de un 8% en los mercados internacionales.
La Casa Blanca ratificó que las operaciones continuarán “a toda fuerza”, aunque el presidente Donald Trump no descartó un eventual diálogo futuro si emerge un nuevo liderazgo en Irán.
Fuente: Infobae
