La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo la tramitación de solicitudes de inmigración, incluidas las de residencia permanente y ciudadanía, presentadas por inmigrantes de 19 países sujetos a las restricciones de viaje impuestas a comienzos de este año.

A partir de información de medios estadounidenses, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) estableció nuevas instrucciones el lunes. Los funcionarios deberán "detener la adjudicación final de todos los casos" relacionados con personas provenientes de 19 naciones afectadas por una proclamación presidencial emitida en junio, conocida como el veto migratorio, informó CBS News.

Se trata de una medida provisoria mientras el Gobierno de Donald Trump elabora instrucciones adicionales sobre los procedimientos de verificación de los inmigrantes afectados.

El diario The New York Times, por su parte, destacó que la lista incluye a algunos de los países más pobres e inestables del mundo.

En junio, la Casa Blanca restringió totalmente la entrada de ciudadanos de 12 países que, según el Gobierno, tienen "deficiencias en materia de control y verificación" y representan "un riesgo muy alto" para Estados Unidos: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Luego, el Gobierno estadounidense también restringió y limitó parcialmente la entrada de ciudadanos de siete países “que también suponen un alto riesgo para Estados Unidos”: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Fuente: NA