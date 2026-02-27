A través de un comunicado oficial publicado en sus canales institucionales, la representación estadounidense explicó que la medida responde a preocupaciones por incidentes de seguridad y amenazas impredecibles que afectan tanto a funcionarios como a civiles, y que podrían agravarse sin previo aviso.

La autorización emitida por el Departamento de Estado comprende a la embajada en Jerusalén y a los consulados y oficinas en Tel Aviv y áreas cercanas a las fronteras con Líbano, Siria y Gaza, zonas que se encuentran bajo restricciones especiales debido a la creciente inestabilidad.

En su comunicado, la misión diplomática instó a quienes se encuentren en Israel y consideren salir del país a hacerlo mientras sigan disponibles los vuelos comerciales, ante la posible imposición de bloqueos o restricciones de movimiento que podrían dificultar la salida posteriormente.

El texto señala que, en respuesta a la situación de seguridad, la embajada podría limitar o prohibir desplazamientos de su personal y familiares a ciertas áreas sensibles, incluyendo partes de Jerusalén y Cisjordania, en función de cómo evolucione el contexto.

Según fuentes periodísticas, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, instó en un correo electrónico a su personal a dejar el país cuanto antes si tenían la intención de hacerlo, advirtiendo que la disponibilidad de vuelos podría verse afectada rápidamente.

La decisión se produce en un momento de tensiones elevadas en la región ante un posible conflicto más amplio que involucra a Estados Unidos e Irán.

Por ahora, la embajada continúa operando y brindando servicios, aunque con un enfoque limitado a lo esencial, mientras las autoridades monitorean la situación para evaluar pasos a seguir en las próximas horas.