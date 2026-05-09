El anuncio de un eventual campus universitario en Chapadmalal volvió a encender el debate político y educativo en General Pueyrredon. Lo que fue presentado como una propuesta estratégica de desarrollo académico y proyección internacional para la región, también despertó fuertes cuestionamientos sobre las prioridades de inversión y el estado actual de la infraestructura universitaria.

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Distintos sectores advierten que el proyecto contrasta con un presente marcado por aulas deterioradas, techos con filtraciones, falta de mantenimiento y problemas estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Para muchos, el anuncio se da en un contexto que refleja que la clase política necesita un “baño de realidad”. Este proyecto evidencia la distancia entre los discursos de planificación a futuro y las urgencias que hoy atraviesa la educación pública.



Las críticas apuntan especialmente a lo que consideran una contradicción política: mientras universidades y facultades continúan reclamando recursos para resolver necesidades básicas como calefacción, seguridad y reparación de edificios, ahora quieren venderle a los marplatenses un campus millonario como símbolo de modernización y progreso.

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En ese marco, referentes del ámbito educativo y sectores opositores plantean que antes de impulsar proyectos de gran escala debería garantizarse el funcionamiento adecuado de la infraestructura existente.

La falta de precisiones también alimenta interrogantes políticos sobre la viabilidad del proyecto y sobre cuáles serán las prioridades presupuestarias en un contexto donde la universidad pública atraviesa reclamos por mayores partidas y condiciones mínimas para sostener la actividad académica.



El debate pone en evidencia por un lado la distancia entre la clase política y la realidad, y por otro una tensión de fondo sobre el modelo de desarrollo educativo que necesita la región: la decisión de apostar a anuncios de alto impacto en lugar de concentrar esfuerzos en resolver primero las deficiencias estructurales que afectan a miles de estudiantes y docentes.

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