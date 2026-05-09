Eduardo Feinmann lideró el ranking de los periodistas más buscados
Un informe de Monitor Digital reveló cuáles fueron los periodistas más mencionados en redes sociales durante el último año, en medio de un contexto marcado por el conflicto político, las discusiones con el Gobierno y las disputas mediáticas.
El ranking fue liderado por Eduardo Feinmann con 1.792.500 menciones, seguido por Jorge Rial con 967.000.
La lista completa quedó conformada de la siguiente manera:
1- Eduardo Feinmann — 1.792.500 menciones
2- Jorge Rial — 967.000
3- Alejandro Fantino — 755.000
4- Luis Majul — 748.900
5- Yanina Latorre — 665.500
6- Jonatan Viale — 620.600
7- Antonio Laje — 518.000
8- Esteban Trebucq — 445.000
9- Ari Lijalad — 418.000
10- Ángel de Brito — 392.600
Según el informe, la conversación digital sobre periodismo estuvo atravesada principalmente por debates políticos, cruces mediáticos y la discusión pública en redes sociales.
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