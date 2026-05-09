El ranking fue liderado por Eduardo Feinmann con 1.792.500 menciones, seguido por Jorge Rial con 967.000.

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La lista completa quedó conformada de la siguiente manera:

1- Eduardo Feinmann — 1.792.500 menciones

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2- Jorge Rial — 967.000

3- Alejandro Fantino — 755.000

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4- Luis Majul — 748.900

5- Yanina Latorre — 665.500

6- Jonatan Viale — 620.600

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7- Antonio Laje — 518.000

8- Esteban Trebucq — 445.000

9- Ari Lijalad — 418.000

10- Ángel de Brito — 392.600

Según el informe, la conversación digital sobre periodismo estuvo atravesada principalmente por debates políticos, cruces mediáticos y la discusión pública en redes sociales.