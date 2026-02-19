El 6 de marzo de 2023, fue oficializado como entrenador de Estudiantes de La Plata,

El entrenador había renovado su vínculo tras consagrarse campeón en San Nicolás de los Arroyos, pero en las últimas horas resolvió dar un paso al costado. Uno de los principales motivos sería la importante salida de jugadores en el último mercado, situación que habría influido en su decisión.

Ads

Su destino estaría en Brasil: Atlético Mineiro, que recientemente despidió a Jorge Sampaoli, habría alcanzado un acuerdo con Domínguez por dos temporadas.

Antes de oficializar su salida, el DT dirigirá su último partido ante Sarmiento de Junín. Tras el encuentro, brindará una conferencia de prensa en la que comunicará su decisión.

Ads

Posteriormente, el presidente del club, Sebastián Verón, se reunirá con los medios para confirmar las causas que llevaron al entrenador a tomar esta determinación y anunciar quién será su reemplazante.

Entre los nombres que ya comienzan a sonar aparece el de Martín Demichelis como posible sucesor en el banco albirrojo.

Ads