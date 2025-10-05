Luego de la tormenta registrada en la ciudad durante la noche del sábado, la empresa distribuidora de energía eléctrica EDEA comunicó que en el sistema de media tensión todos los distribuidores se encuentran en servicio.

La compañía precisó que en este momento solo se registra una afectación en una parte del barrio San Jacinto, donde ya trabaja la guardia técnica.

Asimismo, indicaron que permanecen algunos casos puntuales en baja tensión, los cuales se irán resolviendo a lo largo de la jornada del domingo.

Desde EDEA recordaron que, ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden realizar reclamos a través de los canales habituales de atención.

