La decisión fue formalizada mediante una nota diplomática dirigida a la embajada de Cuba en Ecuador y se basa en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un país receptor declarar persona non grata a cualquier representante diplomático sin necesidad de justificar la medida.

Ads

Además de la orden de expulsión, el presidente Noboa firmó un decreto ejecutivo que da por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja López, marcando una importante fractura en las relaciones diplomáticas entre los dos países.

La respuesta de La Habana fue inmediata y enérgica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la expulsión como una medida “arbitraria e injustificada” que afecta negativamente los históricos vínculos de amistad y cooperación entre los pueblos cubano y ecuatoriano. En un comunicado, las autoridades cubanas señalaron que la decisión se adoptó “sin proporcionar argumentos” y constituye un acto inamistoso en términos diplomáticos.

Ads

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión regional y acercamientos geopolíticos. En los últimos meses, Ecuador fortaleció sus vínculos con la administración de Donald Trump en Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, mientras el gobierno estadounidense intensificó sus presiones sobre el gobierno cubano.

La comunidad internacional observa las consecuencias que esta decisión pueda tener, especialmente en momentos de intensas discusiones políticas entre países latinoamericanos sobre temas de cooperación, seguridad y alineamientos geoestratégicos.

Ads