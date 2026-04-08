La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP inició el ciclo lectivo 2026 en el Aula Magna, con un acto encabezado por la decana Esther Castro, la rectora Mónica Biasone, el vicedecano Esteban Zaballa y el presidente del Centro de Estudiantes, Matías López, en el que se destacó el rol de la educación pública en un contexto de crisis.

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La ceremonia contó con la participación de docentes, graduados, estudiantes, nodocentes y familiares, además de representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación General Pueyrredon, del Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Buenos Aires, autoridades universitarias y equipos de gestión.

Como es tradición, durante el acto se distinguió a docentes con 25 años de trayectoria ininterrumpida, a profesores y nodocentes que culminaron su labor en la institución y a estudiantes que finalizaron su carrera en 2025 con promedio destacado.

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En su discurso, la decana Esther Castro definió el encuentro como “una oportunidad para reencontrarnos con el sentido de nuestra tarea, renovar compromisos y volver a poner en primer plano una convicción que nos reúne: la educación pública sigue siendo una herramienta fundamental para ampliar oportunidades, construir ciudadanía y aportar a una sociedad más justa”.

Asimismo, remarcó el valor de la construcción colectiva al sostener que “nuestra Facultad es el resultado de una construcción colectiva” y destacó la capacidad institucional para sostener la actividad académica “aun en contextos difíciles, sin resignar seriedad académica, compromiso institucional ni vocación de servicio”.

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Con relación al contexto actual, Castro señaló que “todos conocemos las dificultades que atraviesa hoy el sistema universitario y el esfuerzo que implica sostener el funcionamiento”, y agregó que “ese contexto no puede inmovilizarnos”, al tiempo que subrayó la continuidad de las funciones de enseñanza, investigación y vinculación con la comunidad.

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Finalmente, el presidente del Centro de Estudiantes, Matías López, valoró la amplia participación en el acto y afirmó: “Me pone muy contento que tanta gente decida estar presente en un acto así”, al tiempo que destacó la importancia de “defender la Universidad Pública”.