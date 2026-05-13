La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata anunció la apertura de inscripciones para una nueva cohorte de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, que comenzará en junio y está dirigida a graduados universitarios de diversas disciplinas, con el objetivo de formar profesionales capaces de analizar, diseñar e implementar estrategias en el sector.

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La propuesta de posgrado se consolida como un espacio académico de referencia en la región, abordando el turismo desde una perspectiva interdisciplinaria que integra dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y territoriales, promoviendo una mirada crítica y estratégica sobre esta actividad.

El plan de estudios incorpora módulos vinculados a las proyecciones del turismo en Argentina y la región, con el objetivo de analizar escenarios futuros y su impacto en el desarrollo territorial, promoviendo la toma de decisiones en el presente con una visión prospectiva.

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A lo largo de su trayectoria, la maestría ha formado profesionales que actualmente se desempeñan en organismos públicos, empresas privadas, organizaciones y ámbitos académicos, contribuyendo al fortalecimiento del sector turístico desde una perspectiva sustentable.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y para más información sobre requisitos, modalidad de cursada y aranceles se puede consultar el sitio web oficial www.eco.mdp.edu.ar/mdts o por email a [email protected].

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