“Pensando del lugar de donde venimos creo que la situación o el balance es altamente favorable”, dijo el docente y economista Ricardo Panza sobre los números de la economía argentina en este año. Y se ilusionó de cara al 2025: “Se supone que entre marzo y junio debería experimentarse una mejora en el bolsillo”.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, Panza hizo un ejercicio: “Si nos hubiéramos situado en diciembre de 2023 y nos preguntábamos a nosotros mismos si podíamos mirarnos al espejo y decir que al fin de 2024 el dólar iba a estar en el orden de los $1100, que la inflación iba a estar en el 2% mensual, que el déficit fiscal iba a desaparecer y que iba a haber un blanqueo y que iban a entrar 30.000 palos, nadie nos iba a creer”.

“Desde esa óptica, y pensando del lugar de donde venimos, creo que la situación o el balance es altamente favorable. Está claro que es favorable a nivel país y que todavía esto demora en llegar al bolsillo de la gente porque cuando las novedades macroeconómicas del país mejoran, mejoran las finanzas, luego la macro y a los dos años la micro, el bienestar de la gente”, explicó el economista.

Para Panza la sensación “agridulce” que deja este proceso es que “las cosas están mejor, pero mirás tu bolsillo y sigue tan flaco como antes. Pero se supone que entre marzo y junio del próximo año las mejoras deberían experimentarse”.

PRONÓSTICOS

El docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata se refirió al pronóstico de inflación hecho por el Gobierno: “Todos decían que iba a estar por arriba, pero mirando las cosas tal como vienen no me parece tan lejano ese pronóstico. No digo que se cumpla, pero se incumplirá por poco”.

Panza destacó que en el panorama se ve que “la inflación va tendiendo hacia un nivel bajo y la normalización de las actividades parece estar comenzando a dar sus frutos”, pero que a su vez esto lleva a una decepción: “La gente espera un aumento de salarios y lo que tenemos que pensar es que filosóficamente este Gobierno no va a dar ninguna mediada de esa naturaleza”.

Según destacó el economista, en la lógica del Gobierno de Milei se “espera que los aumentos de sueldo se den naturalmente por la mejoría de las actividades” y consideró que “esas mejoras son paulatinas pero son reales, son más sanas. Todos los cambios son para bien y son lentos, pero si la conducta continúa son cambios irreversibles”.

Sobre los sueldos, Panza indicó que “la pauta que se está dando es que suben un poquito más que la inflación. En febrero o en marzo van a estar al mismo nivel que estaban antes del gran tropezón y a partir de ahí, si las mejoras economías se sostienen, va a seguir. Esa es la mejora económica que el Gobierno espera”.

CRÉDITOS

Con la normalización de la economía y la posibilidad de ser previsibles, una de las situaciones que debería darse es la posibilidad de acceder a créditos flexibles. Panza recordó que “el crédito hipotecario ya apareció, apareció el UVA que es un arma de doble filo y hay que tener cuidado al tomar este tipo de herramientas”, aunque señaló que “apareció tímidamente y caro, pero se supone que tienen que abaratarse y alargarse un poco más los plazos”.

De todos modos, consideró que “ante la total inexistencia de créditos en la gestión anterior, esto tiene que ser visto como una cosa favorable”.

Por otra parte reconoció que “hay voces de alerta que se prenden porque el dólar se ha abaratado mucho y esto, cuando el dólar lo tenés demasiado barato, por ahí una ciudad turística como la nuestra comienza a competir con otros destinos”. En ese sentido señaló que “viene una segunda etapa del plan que es poner a Argentina más competitiva, bajando impuestos y cargas sociales que tienen los empresarios. En Uruguay o Brasil todo lo turístico está exento de IVA y aquí no”.