La Ecoasamblea Parque Camet dio a conocer un documento en el que expone la situación de abandono de distintos edificios públicos y de la infraestructura verde dentro del Parque Camet, en Mar del Plata. En el texto, la organización describe un “estado ruinoso” tanto en construcciones históricas como en espacios recreativos y áreas naturales del predio.

Uno de los puntos señalados es el polideportivo del parque, que, según el documento, “presenta más de 10 años de abandono” y constituye “un peligro para la zona norte, debido a situaciones delictivas entre otras que ese edificio podría provocar de forma potencial”. Además, remarcan una demanda concreta de la comunidad: “Existe por parte de la comunidad barrial una necesidad inminente frente a las faltas de pileta por la zona”, lo que obliga a los vecinos a trasladarse “varios kilómetros” ante problemas de salud.

La Ecoasamblea también se refirió al estado del Chalet histórico del parque, considerado patrimonio arquitectónico y construido en la década de 1930. Al respecto, indicaron que el edificio “presenta un estado de deterioro importante, encontrándose el techo de tejas roto en varios sectores, ventanas rotas, falta de pintura y cerrado al público desde hace al menos una década”. A esto se suma que “el edificio cercano al Chalet que en algún momento funcionó como puesto sanitario, también se encuentra en estado ruinoso”.

En relación con el ambiente natural, el documento señala daños en la infraestructura verde del parque. “Un incendio arrasó con dos Ombúes y un sector considerable de fornios en la zona costera”, y se observa además “una cantidad considerable de árboles quemados en sus bases”. La organización agregó que la situación se agrava por “la falta de cestos de residuos en las zonas de los fogones”, donde se registra “gran cantidad de plásticos en el suelo”.

Otro de los aspectos destacados es la ocupación del predio por clubes privados. Según la Ecoasamblea, existe “la privatización por distintos clubes privados de un 50% del total de la superficie del Parque Camet”, lo que genera impactos como “sobresaturación de autos dentro del predio”, deterioro de calles barriales, “gran densidad de personas que perturban a la fauna y a la flora”, pérdida de hábitat, contaminación lumínica, erosión del suelo y modificación del terreno, entre otros efectos.

El documento recuerda que el Parque Camet es una Reserva Forestal declarada por el Municipio mediante las ordenanzas N° 13.410 y N° 9717 y que “hasta hace poco tiempo contaba con Guardaparque”. En ese sentido, sostienen que históricamente “se consideraba a la laguna de Los Padres y al Parque Camet como los dos sitios más importantes para su preservación natural”, pero que actualmente “todo eso fue abandonado”.

Finalmente, la Ecoasamblea reclamó medidas concretas a las autoridades. “Exigimos a las autoridades del Municipio de General Pueyrredón y de la Provincia de Buenos Aires el cuidado y protección de la biodiversidad que habita en los humedales del Parque Camet, así como la puesta en valor de los sectores verdes y edificados abandonados en el predio”, concluye el documento.