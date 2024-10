En un mensaje compartido en sus redes sociales, Mereles expresó su sorpresa por la decisión, que fue comunicada el domingo sin mayores explicaciones.



En su tuit, Mereles reveló que le informaron que “no podías pedir explicaciones” sobre su despido, lo que le dejó un sabor amargo. Sin embargo, prefirió no entrar en conflictos y afirmó: “Podría contar de todo y hacer un quilombo bárbaro. No es mi esencia, ni mi estilo.”





Agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido a lo largo de su participación en el programa, mencionando que se queda con los buenos recuerdos de su tiempo en “Escuela de Cocina”. “Gracias a quienes bancaron mis locuras, ideas, chistes. Me quedo con eso”, dijo.



Mereles también alentó a sus seguidores a continuar apoyando su contenido en redes sociales, indicando que se mantendrá activo en plataformas como Instagram y TikTok. “Recuerden no creer en nadie, les mienten a diario. Yo me quedo en paz. Gracias”, concluyó en su mensaje.