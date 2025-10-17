Un hombre de 36 años fue imputado hoy por “amenazas agravadas por uso de arma” tras atacar, alcoholizado y bajo los efectos de estupefacientes, con una cuchilla a su hijastro de 21 en la zona de La Gloria de la Peregrina.

El hecho ocurrió en Río Miraflores y Río Bermejo y contó con la presencia de agentes de la Comisaría Octava, quienes arribaron tras una denuncia realizada al 911.

Una vez que llegaron los agentes, observaron al agresor con una cuchilla de unos 20 centímetros intentando atacar a otro hombre. Pero tras un forcejeo y momentos de tensión, los efectivos policiales redujeron al agresor utilizando la fuerza mínima indispensable.

Una vez que lograron reducirlo, el sujeto fue aprehendido y se le secuestró el arma blanca. No obstante, se aclaró que tanto la víctima como los agentes intervinientes resultaron ilesos en el incidente.

El caso fue comunicado a María Isabel Sánchez, titular de la Fiscalía de Flagrancia, quien ordenó la liberación del sujeto mediante la aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal.

