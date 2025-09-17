La Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales impulsados por el presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de aumento de fondos para el Hospital Garrahan. Estas iniciativas, que buscan garantizar recursos para la educación superior y el sostenimiento del centro de salud pediátrico, serán ahora tratadas por el Senado para su resolución definitiva.

En el primero de los casos, la Cámara de Diputados votó a favor de voltear el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención.

Por otra parte, hizo lo mismo con la Ley que otorga más fondos a las universidades y abre las paritarias en ese sector, en ese caso con 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

En paralelo a la sesión, una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso. Miles de manifestantes, entre estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y ciudadanos, expresaron su apoyo a las leyes vetadas y reclamaron la protección de estos sectores clave.

Desde el oficialismo, se defendió los vetos presidenciales. “Las únicas clases que se perdieron en la universidad son por las marchas como las de hoy”, señalaron en un comunicado. Además, el diputado Santiago Paulí afirmó: “Hablamos de la UBA y del Garrahan, pero no hablamos de las crisis en las provincias, porque solo quieren polemizar”, criticando lo que consideran un enfoque sesgado en el debate.

El rechazo de los vetos en Diputados representa un revés para el Gobierno nacional, que ahora espera la decisión del Senado. La resolución de este cuerpo legislativo será clave para determinar si las leyes recuperan su vigencia o si los vetos presidenciales se mantienen.