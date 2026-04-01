Racing Club recibió una mala noticia en la antesala de uno de los partidos más importantes del semestre. El defensor Gabriel Rojas sufrió una lesión muscular que lo marginará de las canchas por varias semanas y, en consecuencia, no estará disponible para el clásico ante Independiente.

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El lateral izquierdo, que atraviesa un gran presente y venía de ser parte de la última convocatoria de la Selección Argentina, sintió una molestia este miercoles al retomar los entrenamientos con el plantel en Avellaneda. Tras someterse a estudios médicos, el club confirmó el diagnóstico.

“El jugador presenta un desgarro de la porción larga del bíceps femoral derecho. Se reincorporó esta mañana a los entrenamientos luego de su participación en los amistosos de la Selección Argentina, no realizó actividad y los estudios realizados al mediodía arrojaron el diagnóstico mencionado”, indicó el parte médico oficial.

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De esta manera, se descarta su presencia en el clásico de este sábado a las 17.30, un compromiso clave para el equipo que dirige Gustavo Costas, quien ahora deberá rearmar la defensa y definir su reemplazo en el lateral izquierdo.

Rojas había tenido participación reciente en el ciclo de Lionel Scaloni, con minutos en el amistoso ante Mauritania, aunque no integró el banco en la goleada por 5-0 frente a Zambia. Tras su regreso al club, la lesión frenó su buen momento y complica la planificación del cuerpo técnico.

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La baja del defensor representa un contratiempo importante para Racing, que pierde a una de sus piezas más importantes en un partido determinante.

