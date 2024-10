La ex presidente y candidata a la jefatura del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, criticó a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) al acusarlos de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En un duro mensaje, la líder de Unión por la Patria hizo referencia a que diputados que responden a esos mandatarios provinciales contribuyeron a la estrategia libertaria con apoyos, abstenciones y ausencias.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X titulado “El veto y el voto”, Cristina Kirchner manifestó: “Ayer, de los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de UxP (integrado mayoritariamente por el peronismo, acompañado por otras fuerzas aliadas), 98 cumplieron con el mandato del voto que los llevó a ocupar una banca en representación del pueblo. Sin embargo, el voto contra la universidad nacional, pública y gratuita prevaleció, y el veto de Milei contra la educación, sigue vigente”.

En ese sentido, criticó: “Hoy los distintos portales de noticias nos devuelven las imágenes de gobernadores de nuestro partido que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei (valoramos el pronunciamiento del Partido Justicialista de Catamarca condenando la conducta de la diputada por esa provincia). También se puede ver la carita sonriente y los deditos en ´V´ de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo”.

La ex presidente apuntó contra el diputado nacional, Alberto Arrúa, que responde a Passalacqua y se abstuvo al momento de la votación. Por eso, indicó: “Ese legislador es, además, secretario general del Partido Justicialista en la provincia de Misiones y no sólo había votado el financiamiento universitario, sino que prometió públicamente rechazar el veto de Milei. Sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los cinco votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”.

La ex mandataria dijo que “fue así que estos legisladores, junto al PRO y algún retazo del radicalismo le permitieron a Milei reunir el número para clausurar las esperanzas de un país que supo reconocer en la educación y, en especial, en las universidades públicas, el camino del ascenso social”. Además, habló de “transfuguismo político” en parte del peronismo, que consideró que “está destruyendo las representaciones políticas y sus instituciones”, e ironizó: “Y todavía hay algunos que se preguntan por qué ganó Milei”.

En un fuerte mensaje a la interna del PJ, Cristina Kirchner exigió “ordenar lo que se desordenó”

Kirchner, que aceptó la candidatura a la presidencia del PJ, le envió un fuerte mensaje a la interna del partido, en medio del recalentamiento de disputas con los gobernadores: “Esta realidad que ya es inocultable, nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del pueblo y la Nación”.

