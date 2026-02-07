La venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,6% mensual desestacionalizada, según el índice de un grupo privado que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado por las empresas que lo integran.

De acuerdo con el informe, el índice se ubicó además 1,1% por debajo del nivel registrado en enero de 2025, lo que refleja un inicio de año con menor dinamismo en la comercialización de productos vinculados a la actividad constructiva.

“La caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela. Pero, el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”, explicaron desde el Grupo Construya.

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos, elaborados por las principales empresas del sector.

Desde la entidad aclararon que el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado corresponde a diciembre de 2025, por lo que no resulta comparable con el Índice Construya de enero de 2026, debido a que miden períodos distintos.

