La Municipalidad de General Pueyrredon informó que en lo que va de marzo se retuvieron 627 motocicletas durante inspecciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad. Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito, con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

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Los controles tuvieron como objetivo mantener el orden en la vía pública, prevenir picadas ilegales, evitar el uso indebido de motos y disuadir conductas que puedan derivar en hechos delictivos.

Según detallaron desde el Municipio, las retenciones se realizaron por distintas infracciones a la normativa vigente, detectadas durante los procedimientos.

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Desde la comuna señalaron que estos operativos forman parte de una política sostenida orientada a reforzar la seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas y promover una convivencia más ordenada en el espacio público.

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