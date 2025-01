Dentro de los cambios a nivel nacional que fue anunciando el Gobierno desde su asunción, la eliminación de la cédula azul en el sector automotor fue una de las más cuestionadas por la sociedad.

Si bien esta decisión no afectaría en mayor medida, ahora se podrá llevar a cabo la autorización legal de conductores no titulares para circular dentro del país y emigrar temporalmente del territorio nacional.

La medida fue publicada en la Disposición 343/2024, donde se estableció una modificación que habilitó a que “el titular registral podrá solicitar que la Cédula de Identificación Digital de su automotor sea visualizada en el Perfil Digital del Ciudadano de la aplicación “Mi Argentina” de uno o más terceros determinados”.

Con la reglamentación y puesta en marcha del sistema a través de Mi Argentina, los usuarios podrán decidir a quién desean autorizar a conducir su vehículo con una extensión de la tarjeta verde o cédula de identificación del vehículo.

Carlos Freijo, gerente de la Cámara del Comercio Automotor dialogó con El Marplatense y expresó tanto un balance de lo que fue el 2024 en ventas de usados como las consecuencias de los cambios realizados y de la falta de transferencias.

"En el 2024 se terminó con un panorama bastante favorable, teniendo en cuenta que fue un año atípico ya que hubo muchos cambios pero de alguna manera supo finalizar bastante bien. Hay que tener en cuenta que se vendieron aproximadamente 1 millón 800 mil unidades usadas en el país y es una cifra más que interesante porque alcanza niveles topes de años anteriores y en todas las provincias se notó algún pico de reactivación, incluso en las que antes estaban iguales o con disminución. Esas mismas indicaron un 5, 6 o 7% en las ventas", explicó.

"Creemos que el 2025 dependerá directamente de las medidas que tome el Gobierno, no con el comercio automotor pero si económicas generales que a veces complican el desarrollo industrial. Así que esperamos que no y que siga todo como va hasta ahora porque cuanto más estabilidad haya, mejor planifica la gente y eso mejora el comercio y la industria", añadió.

Con respecto a los posibles cambios en las transferencias automotoras, el referente de la Cámara Automotor sumó: "Fue un error muy grande sacar las cédulas azules porque esto llevó muchos años para que la gente finalmente entendiera la importancia de transferir, de acercarse a los registros, consultar con un matriculado. Se había puesto en orden toda la parte registral de los vehículos. La VTV por su lado, limpió de alguna manera la circulación de vehículos en pésimas condiciones".

Y agregó: "Todo es mejorable sin ningún tipo de dudas, pero con la anulación de la cédula azul, realmente van a aparecer inconvenientes. Inclusive algunos ya se están presentando en este momento porque la gente quiere salir a los países limítrofes y se encuentra con que no tiene chapa patente sino que tiene que ir con una provisoria. También hubo que hacer un convenio para que las acepten", dijo.

"Pero también está el tema de una cédula para ingresar y salir, y estar autorizado a conducir. No es fácil que los países acepten lo que solo se les muestra en el teléfono porque no saben si es verídico o falso. Por otro lado, ni hablar de llegar a un puesto fronterizo y que uno se haya quedado sin batería o sin señal. Una de las cosas más prolijas que justamente habíamos logrado en el país, era todo el aspecto registral. Se puede discutir si es caro o no, si hay algo para corregir o no pero en lugar de deshacer lo que está andando bien y poner en riesgo la fuente laboral de 140 mil mandatarios, se podría haber bajado el importe de los sellados, certificaciones de firmas u otros impuestos", aclaró.

Y a modo de conclusión Freijo mencionó: "Es imprescindible que se haga la transferencia porque hay infinidad de riesgos tanto para el comprador como para el vendedor".