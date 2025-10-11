La temperatura del mar en Mar del Plata durante agosto promedió los 10,2 grados, según informó el Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Con valores que oscilaron entre 9,0 y 11,1 °C, la serie presentó valores normales para el mes, sin desviaciones en los estadísticos principales.

Los datos fueron obtenidos a intervalos de 5 minutos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval ubicada en el Muelle del Club de Pescadores.

Para validar las observaciones se las comparó con mediciones semanales realizadas en el muelle de la Escollera Norte, y con el valor medio mensual climatológico y los cuartiles mensuales Q1 y Q3 calculados con los registros adquiridos en la EOC.

Desde la institución, remarcaron que debido a fallas en el sistema de adquisición, la estación EOC dejó de registrar datos durante algunos días a comienzos y finales del mes.

Para complementar la serie, se utilizaron los registros de temperatura superficial obtenidos con un instrumento de características similares en la locación ubicada en la Base Naval Mar del Plata. Estos datos mostraron una alta correlación con los de la estación EOC durante los períodos en que ambas operaron simultáneamente.

