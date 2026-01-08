Durante el año pasado la Patrulla Municipal llevó adelante más de 11 mil intervenciones vinculadas al control del orden público en distintos puntos de la ciudad, en el marco de operativos preventivos y respuestas a denuncias vecinales.

Las actuaciones estuvieron relacionadas principalmente con ocupaciones indebidas del espacio público, conductas intimidatorias, consumo de alcohol en la vía pública y otras faltas que afectan la convivencia urbana.

Como resultado del accionar coordinado con fuerzas de seguridad, la Patrulla Municipal participó en la aprehensión de 332 personas, algunas de ellas con pedidos de captura vigentes, a partir de controles preventivos y procedimientos iniciados tras denuncias de vecinos.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que estas tareas forman parte de una política sostenida de ordenamiento del espacio público, con presencia permanente en zonas estratégicas de Mar del Plata.

Además, recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, enviando ubicación, fotos y videos para facilitar una intervención rápida y eficaz por parte de los equipos municipales.

