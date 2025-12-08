Unión mostró durante veinte minutos la mejor versión que busca consolidar en la Liga Argentina. Con Montoya y Macrini en el quinteto inicial, el equipo arrancó con fluidez, corrió la cancha y encontró en Yarza a una de sus figuras más determinantes de la noche.

Bellozas acompañó con su energía habitual en la pintura y Bernardini ingresó desde el banco encendido, castigando con eficacia desde el perímetro. Esa combinación le permitió al Celeste manejar el ritmo y dominar buena parte del primer tiempo.

El quiebre llegó sobre el cierre del segundo cuarto. Deportivo Viedma, que había corrido desde atrás, encontró respuestas con el ingreso de Cheeseman, muy certero desde los 6,75. Unión no pudo cerrar bien el parcial y el local llegó al entretiempo con el partido igualado en 52. A partir de allí, el panorama cambió. El dueño de casa aceleró, castigó desde el perímetro y aprovechó cada desconcentración defensiva del Celeste. Los lanzamientos largos de Cáceres —tres bombazos seguidos— terminaron de darle aire al conjunto rionegrino.

En el último cuarto, Viedma estiró la diferencia a 88-72. Unión nunca dejó de pelear y buscó respuestas en la rotación, pero ya no logró volver a meterse en juego. Más allá del esfuerzo final, la diferencia construida en el tercer cuarto resultó decisiva.

Unión vuelve a Mar del Plata donde disputará sus próximos 3 partidos de local para cerrar el año.

