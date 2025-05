Este sábado, si el tiempo lo permite luego de la lluvia anunciada durante la noche, el Torneo Apertura “Juan Quesada” que organiza la Liga Marplatense, disputará su 9° fecha del certamen.

El partido más destacado que tendrá la tarde será sin dudas lo que suceda entre Deportivo Norte y San Isidro, los únicos dos equipos que, en lo que va del campeonato, pudieron ganar todos los partidos disputados hasta el momento. Son los dos equipos de mejor presente y se medirán buscando estirar el invicto, pero también el puntaje perfecto.

En la misma Zona A, otro que está haciendo una gran campaña es Banfield que tratará este fin de semana de aprovechar que los que tiene por delante puedan perder puntos para acercarse. Tendrá que visitar a Almagro Florida que, hasta el momento, es el último de la tabla.

Por la Zona B, en tanto, Argentinos del Sud está en lo más alto y tratará de defender esa condición visitando a Chapadmalal; pero ya con poco margen de error. Detrás tiene un pelotón de equipos que serán protagonistas en la temporada. Lo encabeza Círculo Deportivo como único escolta y el “papero” visitará a General Mitre que está último.

También están a la expectativa River y Atlético Mar del Plata. En el caso del equipo de Juan B. Justo y Bronzini, recibirá allí a Once Unidos y el “decano” visitará a Boca. El cronograma completo es el siguiente:

PROGRAMACIÓN - NOVENA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

SÁBADO 26 DE ABRIL DE 2025

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs San José

Sexta (12:15hs): Costanzo, C. Ruíz Díaz y Brizuela

Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Costanzo y Brizuela

Primera (16hs): Mustafá, C. Ruíz Díaz y Costanzo

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Los Andes

Quinta (14hs): Chávez, Vega y Vallejos

Primera (16hs): Mella, Chávez y Vega

Cancha: Quilmes - Quilmes vs Talleres

Sexta (12:15hs): Correa, Scuffi y Ordóñez

Quinta (14hs): Scuffi, Correa y Ordóñez

Primera (16hs): Millas, Scuffi y Correa

Cancha: Dvo. Norte - Deportivo Norte vs San Isidro

Sexta (12:15hs):Zagaglia, Lunegro y Díaz Furet

Quinta (14hs): Lunegro, Zagaglia y Díaz Furet

Primera (16hs): Nuesch, Lunegro y Zagaglia

Cancha: Libertad - Libertad vs Racing

Sexta (12:15hs): S. Ruíz Díaz, BAquero y Rua

Quinta (14hs): Baquero, S. Ruíz Díaz y Rua

Primera (16hs): Contreras, Baquero y S. Ruíz Díaz

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Banfield

Sexta (12:15hs): Ferreyra, López y Cardozo

Quinta (14hs): López, Ferreyra y Cardozo

Primera (16hs): Funes, López y Ferreyra

Cancha: Nación - Nación vs Colegiales

Sexta (12:15hs): Galante, García y Arias

Quinta (14hs): García, Galante y Arias

Primera (16hs): Mayer, García y Galante

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Argentinos del Sud

Quinta (14hs): Cajal, Dïaz y Ruíz

Primera (16hs): Ghiglione, Cajal y Díaz

Cancha: General Mitre - General Mitre vs Círculo Deportivo

Sexta (12:15hs): Montero, Martínez y Ramírez

Quinta (14hs): Martínez, Montero y Ramírez

Primera (16hs): Abboud, Martínez y Montero

Cancha: Independiente - El Cañón vs Cadetes

Sexta (12:15hs): Gallo, Luxen y Rivas

Quinta (14hs): Luxen, Gallo y Rivas

Primera (16hs): Llona, Luxen y Gallo

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Alvarado

Sexta (12:15hs): Mancilla, Arrendazzi y C. Martínez

Quinta (14hs): Arrendazzi, Mancilla y C. Martínez

Primera (16hs): Patetta, Arrendazzi y Mancilla

Cancha: Boca - Boca vs Atlético Mar del Plata

Sexta (12:15hs): Spognardi, Bravo y Alibrando

Quinta (14hs): Bravo, Spognardi y Alibrando

Primera (16hs): Iza, Bravo y Spognardi

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Independiente

Sexta (12:15hs): Olivares, Oliver y Villaverde

Quinta (14hs): Oliver, Olivares y Villaverde

Primera (16hs): Sampietro, Oliver y Olivares

Cancha: River - River vs Once Unidos

Sexta (12:15hs): Melga, Óngaro y Bazán

Quinta (14hs): Óngaro, Melga y Bazán

Primera (16hs): Cingolani, Óngaro y Melga