El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante un controvertido proyecto de ordenanza para habilitar la construcción de “Plaza Rumencó”, un nuevo shopping en la zona sur del distrito de General Pueyrredon.

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Se trata de una ambiciosa iniciativa en un predio de siete hectáreas, en un entorno natural dominado por espacios verdes y bosques, en el barrio privado Rumercó.

El cuestionado pedido fue presentado por la firma Molas y Asociados Fiduciaria SA, que solicitó la autorización para afectar el inmueble en Newbery al 5000 al uso “paseo comercial”.

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En total son 50 locales, durante la primera etapa. Las opciones para comprar oficinas o locales parten de US$ 100 mil. Los precios de los alquileres se estima que rondarán en US$ 20 el m2, según tipología y ubicación.

Según el proyecto, el complejo incluirá equipamiento comercial, de servicios, educativo, de salud y espacios recreativos. En términos de infraestructura, también se prevé una fuerte impronta vehicular con 700 módulos de estacionamiento en superficie y la construcción de cocheras subterráneas para otros 340 vehículos.

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DENUNCIAS DE VECINOS

El Concejo Deliberante todavía no comenzó a tratar el expediente, pero un grupo de vecinos de la zona han manifestado su preocupación ya que “se iniciaron distintas tareas de desmonte y movimientos de suelo en el predio antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental definitiva”.

A través de una plataforma virtual, se lanzó una junta de firmas para evitar “la tala de bosques” en un barrio privado. En el detalle de la convocatoria, se pide que se “frene urgente la tala de los bosques de Rumencó. El grupo desarrollador de este barrio privado pretende avanzar con la tala de más de 3000 árboles situados en dos macrolotes que están sobre el frente de la Av. Jorge Newbery de la ciudad de Mar del Plata, con el propósito de construir un edificio de 192 departamentos y un centro comercial”.

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Asimismo, piden la intervención urgente del Ejecutivo local para que “tome cartas en el asunto”, ya que consideran esta supuesta tala como “inaceptable”.

“La deforestación impacta irremediablemente en el ambiente, dañando a los hábitats, su fragmentación y la sucesiva pérdida de biodiversidad; la alteración de los ciclos del agua, la erosión del suelo y la desertificación. El calentamiento global: es una de las principales consecuencias de la deforestación, dado que, sin árboles, el CO2, permanece en la atmósfera y se produce el conocido efecto invernadero”, detallaron los vecinos, quienes además indicaron que el estudio de impacto ambiental fue realizado por María Muller, pareja del secretario de Obras de la Municipalidad, Jorge González.

“Esto lo que entendemos como un claro conflicto de intereses, ya que el código de ordenamiento territorial pone en cabeza de la secretaría de planeamiento y del Emsur la evaluación de estos estudios. En resumen, hablamos de un privado directamente vinculado al titular de área municipal clave para el proyecto”, señalaron los vecinos a El Marplatense.

ALARMA DE INVERSORES

Por otra parte, un grupo de inversores que han apostado a la iniciativa se han mostrado sorprendidos porque el mega proyecto comercial aún no ha tenido el aval del Concejo Deliberante.

“Todo indica que nos han vendido algo que todavía no fue aprobado. Y ahora los desarrolladores tampoco están cumpliendo diferentes puntos de lo acordado”, alertaron y apuntan a la figura de Pablo Palmisciano, quien sería uno de los integrantes de ICBP Desarrolladora y MPSG 5 Newbery SA, firmas comerciales que llevan adelante vidriosos desarrollos inmobiliarios en Rumencó. Emprendiminertos que comienzan a estar en un cono de sombra tras las distintas polémicas que han estallado en las últimas semanas.

Fue el propio Palmisciano que salió en defensa de Plaza Rumercó en declaraciones al diario Clarín: “Terrazas de Rumencó y Plaza Rumencó suman viviendas y servicios a un country totalmente consolidado. En el proyecto de departamentos buscamos una mirada distinta, no repetir un producto sino construir un proyecto de calidad. Plaza Rumencó es un desarrollo comercial y de servicios planteado como un nuevo downtown en Zona Sur de Mar del Plata”, explicó el monotributista, al dar detalles sobre el millonario negocio inmobiliario.