La cantante británica Dua Lipa fue anunciada como la nueva embajadora global de la prestigiosa firma italiana de alta joyería Bvlgari, según comunicó la marca este 19 de febrero de 2026.

La asociación con Bvlgari formaliza una relación que venía desarrollándose desde hace tiempo, ya que la artista había lucido repetidamente piezas de la maison en alfombras rojas, campañas y eventos internacionales de moda.

Desde la empresa destacaron que Dua Lipa encarna valores como la confianza, la creatividad y una visión moderna de la feminidad, cualidades que consideran alineadas con la identidad de la marca. Por su parte, la cantante expresó su entusiasmo por unirse a una casa icónica cuyo trabajo “transforma cualquier look en un momento especial”.

Este nombramiento la coloca junto a otras figuras influyentes que también representan a la firma, reforzando el vínculo entre la música pop contemporánea y el mundo del lujo.

