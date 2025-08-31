Un grupo de biólogos en la frontera entre California y Oregón está utilizando drones equipados con altavoces para ahuyentar a lobos que atacan al ganado. Según los investigadores, se trata de un método no letal que podría favorecer la convivencia entre ganaderos y lobos.

La técnica, desarrollada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), combina cámaras térmicas para detectar depredadores y un repertorio de sonidos aleatorios, música, voces humanas, explosiones, que generan desconcierto en las manadas.

Los resultados iniciales entusiasman a los productores rurales. “Agradezco mucho lo que hicieron. Pero no creo que sea una solución a largo plazo”, advirtió Mary Rickert, ranchera al norte del Monte Shasta, preocupada por el riesgo de que los animales se acostumbren al ruido. El sistema tiene desventajas: cada dron cuesta unos 20.000 dólares, requiere entrenamiento especializado y funciona mal en zonas boscosas.

Aun así, algunos ganaderos ya registran menos muertes de ganado y valoran que, al menos por ahora, los lobos huyen cuando escuchan guitarras eléctricas o voces humanas desde el cielo.

Fuente: AP

