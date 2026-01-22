Un perro llamado Poroto fue rescatado este martes en la localidad de Buta Ranquil, luego de haber quedado atrapado durante cuatro días en una mina de carbón abandonada, en un sector conocido como La Tungar. El operativo estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios, que trabajaron en un entorno extremadamente peligroso.

Según se informó, la alerta ingresó alrededor de las 13.20, cuando vecinos advirtieron que el animal no podía salir por sus propios medios. Al llegar al lugar, el personal confirmó la complejidad del escenario: grietas profundas, riesgo de derrumbe y acceso limitado, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

El rescate se extendió por más de tres horas y requirió el uso de drones para evaluar el terreno, además de cuerdas y equipamiento especializado para descender de manera segura. La coordinación fue clave para evitar accidentes tanto del animal como de los rescatistas.

Finalmente, Poroto fue extraído sin heridas visibles y quedó bajo observación veterinaria, que confirmó su buen estado de salud pese a los días que permaneció atrapado.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios remarcaron que las minas abandonadas del norte neuquino representan un alto riesgo, con estructuras inestables y peligros no visibles a simple vista. En ese sentido, advirtieron que no se deben realizar intentos de rescate sin entrenamiento, y destacaron la importancia del trabajo profesional ante este tipo de emergencias.

Fuente: TN