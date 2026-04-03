El hecho ocurrió sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura del 2200, en las inmediaciones del complejo Costa Salguero. Según las primeras informaciones, el vehículo se desvió de su trayectoria por causas que son materia de investigación y terminó en el agua.

Ads

En el lugar se encontraban pescadores que fueron testigos directos del accidente. Tres de ellos se arrojaron al río y lograron rescatar a la mujer y a la menor, en una intervención que resultó determinante para evitar una tragedia mayor.

Ambas víctimas fueron asistidas tras ser sacadas del agua y, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud, se confirmó que sobrevivieron gracias a la rápida acción de los presentes.

Ads

Las autoridades trabajan para establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles fallas mecánicas, un error humano o las condiciones de la calzada en ese tramo de la Costanera.

Ads