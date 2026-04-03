Dramático rescate en la Costanera: una mujer y su hija cayeron al Río de la Plata tras un accidente
Una mujer de 29 años y su hija de 11 protagonizaron un dramático episodio durante la madrugada de este viernes, luego de que la camioneta en la que circulaban cayera al Río de la Plata tras perder el control en la Costanera porteña.
El hecho ocurrió sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura del 2200, en las inmediaciones del complejo Costa Salguero. Según las primeras informaciones, el vehículo se desvió de su trayectoria por causas que son materia de investigación y terminó en el agua.
En el lugar se encontraban pescadores que fueron testigos directos del accidente. Tres de ellos se arrojaron al río y lograron rescatar a la mujer y a la menor, en una intervención que resultó determinante para evitar una tragedia mayor.
Ambas víctimas fueron asistidas tras ser sacadas del agua y, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud, se confirmó que sobrevivieron gracias a la rápida acción de los presentes.
Las autoridades trabajan para establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles fallas mecánicas, un error humano o las condiciones de la calzada en ese tramo de la Costanera.
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