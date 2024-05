La Dra. Laura Celina Formica nació en Rosario, Santa Fe bajo el signo de acuario. De mente prodigiosa y con gran seguridad en sí misma, pudo afrontar obstáculos para cumplir lo que que deseaba.

En su ciudad natal obtuvo el título de Médica de la Universidad Nacional y este año festeja sus 30 años de egresada. Es especialista Jerarquizada en Dermatología y también en Pediatría.

Actualmente está certificada en procedimientos y tratamientos estéticos. Habilitada para el uso de láseres realiza tratamientos individualizados y adaptados a las necesidades de cada paciente.

Es miembro Titular de la Sociedad Argentina de Dermatología y de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Vive en Mar del Plata y sin duda fue una gran idea convocarla a dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado positivo es ser muy perseverante para lograr mis objetivos, me encanta estudiar y amo lo que hago.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Nací en Rosario. Estudié Medicina en mi ciudad siguiendo los pasos de mi hermano mayor que ya estaba estudiando. Este año cumplo 30 años de egresada. Una vez recibida fui a Buenos Aires a hacer la residencia de Pediatría y cuando roté en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez conocí a mi gran Maestro el Dr. Pedro García Zubillaga, quien me hizo enamorar de la subespecialidad, entonces seguí haciendo una segunda Especialidad, la de Dermatología.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Actualmente continúo estudiando tanto la Clínica Dermatológica como la Estética, ya que los avances constantes nos mantienen siempre con la mente activa para poder brindar la mejor atención y soluciones posibles.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / La Medicina es una carrera muy larga y sacrificada, mal remunerada y poco valorada en nuestro país, sumado a la burocracia y a los obstáculos que nos enfrentamos día a día para conseguir estudios o tratamientos para los pacientes, nos da mucha impotencia y ganas de dejar todo, pero de repente siempre algo surge, la satisfacción de cambiarle la vida a alguien no tiene precio y es cuando encontramos la respuesta a para qué estudiamos y cuál es nuestra meta.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca diría que si a algo que no sea correcto, tengo la virtud o el defecto de ser extremadamente estructurada, de esas personas que no pueden tirar un papel en la calle, que respeta las reglas, que llega puntual, que no tolera una falta de ortografía, con lo cual nunca podría salir de mi línea recta.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Establezco vínculo con mis pacientes, no aprendí a separar los sentimientos, me alegro o la paso mal junto con ellos, esto me trae por un lado mucha felicidad y por otro mucha angustia, a veces es difícil desconectarse.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Soy muy creyente, creo que volvemos a la vida y sin duda volvería a hacer lo mismo una y otra vez, pero ojalá fuera mejor en cada versión.





Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.