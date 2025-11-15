Dotaciones de tres cuarteles trabajaron en el incendio de una vivienda en Las Margaritas
Al lugar concurrió personal de Camet, Caisamar y Centro. No hubo que lamentar víctimas ni heridos.
Una dotación del Cuartel de Bomberos Camet intervino en un incendio de una vivienda registrado en el barrio Las Margaritas. Se tuvo que pedir apoyo adicional al Cuartel Caisamar y al Cuartel Centro para reforzar el operativo.
Al arribar al lugar, Las Magnolias y Las Rosas, los bomberos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en el sector de living-comedor de una casa de una planta, construida en mampostería sólida, con techo a múltiples aguas de tirantería de madera y tejas.
El incendio se encontraba en fase declarada, por lo que la dotación se abocó de inmediato a las tareas de extinción.
Hasta el momento, fuentes consultadas señalaron que no se registraron heridos ni lesionados.
