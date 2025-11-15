Una dotación del Cuartel de Bomberos Camet intervino en un incendio de una vivienda registrado en el barrio Las Margaritas. Se tuvo que pedir apoyo adicional al Cuartel Caisamar y al Cuartel Centro para reforzar el operativo.

Ads

Al arribar al lugar, Las Magnolias y Las Rosas, los bomberos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en el sector de living-comedor de una casa de una planta, construida en mampostería sólida, con techo a múltiples aguas de tirantería de madera y tejas.

El incendio se encontraba en fase declarada, por lo que la dotación se abocó de inmediato a las tareas de extinción.

Ads

Puede interesarte

Hasta el momento, fuentes consultadas señalaron que no se registraron heridos ni lesionados.

Ads