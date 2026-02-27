La Patrulla Municipal intervino hoy ante una situación de desorden en la vía pública que derivó en la aprehensión de dos personas, luego de reiteradas denuncias vecinales sobre acciones extorsivas contra automovilistas en pleno centro.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Patrulla Municipal con apoyo de personal policial en Rivadavia al 3100, donde se detectó a dos individuos que exigían dinero a automovilistas para permitirles estacionar.

Al arribar al lugar, los agentes constataron que uno de los sujetos se encontraba lavando un vehículo, mientras que el otro extorsionaba a conductores a pocos metros. Ante esta situación, se labró el acta correspondiente por infracción a la normativa vigente y se les solicitó que retiraran sus pertenencias y se desplazaran del sector.

Sin embargo, los involucrados se negaron a cumplir con lo indicado y adoptaron una actitud hostil hacia el personal actuante, profiriendo insultos y generando un nuevo episodio de desorden en la vía pública.

Como consecuencia de esta conducta y con intervención del personal policial, se procedió a la aprehensión de ambos individuos y a su posterior traslado a la Comisaría Primera, donde se continuaron las actuaciones de rigor.

