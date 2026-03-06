La Policía realizó tres allanamientos en el marco de una investigación por robos agravados de motocicletas y detuvo a un hombre de 28 años. Durante los operativos también secuestraron armas de fuego, droga, celulares y un auto que habría sido utilizado en los hechos.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría 6ª y el Grupo Técnico Operativo (GTO), con intervención de la fiscalía a cargo del Dr. Morán y por orden del Juzgado de Garantías N°4. Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas en Diagonal Urrutia al 2100, Herradura Norte y en Goyena y Agustín Vileret.

En el primer domicilio los efectivos aprehendieron a un hombre de 28 años. En el lugar secuestraron dos revólveres calibre .22 y .32, municiones, 15 teléfonos celulares, marihuana, cocaína y un auto Citroën C3 blanco que sería el vehículo utilizado en los robos.

En el segundo allanamiento identificaron a una mujer de 20 años. Allí incautaron dos celulares y una motocicleta Honda Wave 110 que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 4 de marzo.

El tercer procedimiento no arrojó resultados, ya que no se encontraron elementos vinculados a la investigación.

Por disposición de la fiscalía, el hombre fue notificado de la formación de causa por robo agravado de motovehículo, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

La mujer, en tanto, quedó imputada por encubrimiento y fue llevada a la Unidad Penal N°50.

La investigación comenzó luego de dos robos de motos ocurridos el 3 y 4 de marzo en la zona de la ruta 226 km 8,5 y la ruta 88 km 8,5. Según la denuncia de las víctimas, varios delincuentes que se movilizaban en un Citroën C3 blanco los interceptaron y, tras amenazarlos con un arma, les robaron las motocicletas.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de vigilancia, la policía logró identificar a los sospechosos y los domicilios vinculados, lo que permitió realizar los allanamientos y avanzar en la causa.