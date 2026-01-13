Las incorporaciones le empiezan a generar satisfacción a Mariano Charlier, el director técnico que dirigió a Aldosivi en Primera División y tendrá su primera experiencia en el Federal con el cuadro de Nicanor Otamendi.

El ex Kimberley, referente del Dragón y capitán en el partido contra Newell's por la Copa Argentina, Ezequiel Goiburu, llegará tras su paso por Atlético Mar del Plata en el Torneo Regional Amateur. Experimentado, por sus 29 años y un largo recorrido en el ascenso, buscará llegar al nivel que lo convirtió en un volante destacado del Torneo Federal.

Pero hablando de trayectoria y jerarquía, ya demostrada en Mar del Plata, el volante de 34 años ex del Tiburón, Francisco Grahl, se pondrá la camiseta de Círculo y es uno de los refuerzos más resonantes de la categoría. Sus últimos pasos fueron por Perú, Nicaragua y Almirante Brown, pero el surgido en Boca se destacó en Primera jugando para San Martín de San Juan y Aldosivi.

Charlier también confirmó a Kiko Casas como ayudante, Ariel Bosotina (ex Alvarado y Kimberley) como profe y la renovación del capitán, Imanol Iriberri. Julián Vilchez, Alan Galeano y Jano Martínez siguen con contrato en un plantel que se va armando e ilusionando para el 2026.

