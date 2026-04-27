El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de Ostende, cuando una patrulla que realizaba tareas de prevención advirtió a una mujer de 33 años que salía de su vivienda pidiendo ayuda. La mujer cursaba un embarazo a término y ya había iniciado el trabajo de parto, lo que obligó a una intervención inmediata.

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Ante la situación, la sargento Dening y el oficial Maidana solicitaron un cordón sanitario para despejar el tránsito y trasladaron a la mujer en un móvil policial hacia el hospital local.

Gracias a la rapidez del accionar y la coordinación con otros efectivos, la madre llegó a tiempo al centro de salud, donde minutos después dio a luz a una beba que nació en perfectas condiciones. Según trascendió, la recién nacida pesó aproximadamente 3,900 kilos.

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Tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud, mientras que los policías que intervinieron pudieron conocer a la niña tras el parto.

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