La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad y la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires realizaron inspecciones en el ex Aquarium, constatando el buen estado en el que se encuentran los animales, según indicaron desde el oceanario.

Ads

Se recuerda que la atención sobre las instalaciones de lo que era el Aquarium comenzó a circular por redes sociales, con denuncias sobre el estado del agua de los estanques donde habitan los delfines, situación de la que se hizo eco el intendente Guillermo Montenegro, quien ordenó una acción judicial sobre este espacio.

Entre algunos de los puntos señalados por los denunciantes, se hablaba del estado del agua de los estanques, que presentaban un coloración preocupante. Sin embargo, quienes administran lo que quera el Aquarium señalaron que se trata de agua del océano, que tiene su propia coloración, y que por eso no presenta el mismo estado que en el tiempo donde el parque marino estaba abierto.

Ads

Puede interesarte

De todos modos, según constata en el acta de inspección de Zoonosis y Bienestar Animal aportado por el área de biología del ex parque marino, “no se observan animales en estado de nutrición alimenticia en general, no se encuentran animales muertos”.

Además, se indicó en otra parte del reporte que “los delfines se observan activos, estado corporal normal y sin aparente signos visibles de enfermedad. En el momento de inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente”.

Ads

Por otra parte, en el documento firmado por autoridades de la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, “los animales se encuentran en buen estado de salud, los protocolos de higiene, sanitarios y de alimentación se cumplen todos los días”.