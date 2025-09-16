Un accidente laboral generó preocupación este martes en el barrio La Perla, cuando dos obreros cayeron mientras trabajaban en una obra en construcción ubicada en Independencia al 600.

Ads

Puede interesarte

Según informaron desde Defensa Civil, los trabajadores estaban armando una bandeja de precaución cuando perdieron la estabilidad y cayeron desde varios metros de altura.

Ambos resultaron ilesos, aunque uno de ellos sufrió un raspón en el brazo y el otro un golpe en la espalda. Personal del SAME acudió al lugar y trasladó a los dos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecen en observación por precaución y se espera que reciban el alta en las próximas horas.

Ads

Ads