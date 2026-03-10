La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra” (REUTERS)

Un misil balístico equipado con bomba de racimo lanzado por Irán mató a dos trabajadores de la construcción en la ciudad israelí de Yehud. El primero falleció en el momento del ataque. El segundo no sobrevivió a las heridas y murió esta mañana en el Centro Médico Sheba.

El ataque dejó además otros dos heridos de consideración. Según los servicios de emergencia, ninguna de las víctimas se encontraba en un refugio antiaéreo al momento del impacto.

El alcalde de Petah Tikva, Rami Greenberg, confirmó la segunda muerte. Las autoridades no informaron la identidad de los fallecidos.

El uso de bombas de racimo, que dispersan múltiples submuniciones sobre un área extensa, está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, tratado que Irán no ha suscripto.

Fuente: Infobae

