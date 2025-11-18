Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron aprehendidos por personal del Comando de Patrullas Rural, tras intentar sustraer una moto que se encontraba estacionada en la zona del barrio Don Bosco, en plena vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los menores intentaron llevarse la moto marca Zanella, modelo Styler, de color verde con gris, que estaba estacionada en Uruguay al 2200. Al ser sorprendidos por vecinos, abandonaron el rodado a unos 150 metros del lugar y huyeron a pie.

No obstante en la huida, fueron interceptados minutos después en la intersección de las calles México y Bolívar, donde se les secuestró una yuga utilizada para forzar el vehículo.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, quien dispuso la formación de actuaciones por hurto en grado de tentativa. Los menores fueron entregados a sus progenitores y el motovehículo fue restituido a su propietario, un hombre de 56 años.

