Dos menores de 14 y 15 años fueron aprehendidos por personal policial, luego de intentar asaltar a una mujer de 76 años con un arma de utilería en la zona de La Perla.

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Según informaron fuentes oficiales, los jóvenes abordaron a la víctima en su vivienda de La Pampa al 1100 e intentaron sustraerle sus pertenencias mediante intimidación con una pistola de aire comprimido.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales iniciaron un operativo que permitió interceptar a los sospechosos en la intersección de avenida Libertad e Italia, luego de que intentaran darse a la fuga al ser advertidos por transeúntes.

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Durante la persecución, los menores descartaron el arma utilizada, que posteriormente fue secuestrada por el personal interviniente. Se trata de una pistola de aire comprimido calibre 6 mm, marca FOX, de color negro.

Los imputados quedaron vinculados a una causa por “robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa”, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia.

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El agente fiscal interviniente dispuso las actuaciones de rigor, el traslado de los menores al Centro de Admisión y Derivación, además de dar intervención al Juzgado de Garantías del Joven N°2.