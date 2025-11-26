Dos adolescentes de 16 años fueron interceptados esta mañana luego de una persecución policial que comenzó en Marcelo T. de Alvear y Hernandarias y finalizó en Alvarado y Tucumán. El hecho quedó caratulado como Averiguación de Ilícito y es investigado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, a cargo del fiscal Carlos Russo.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el Comando de Patrullas intentó identificar una moto Honda Wave negra ocupada por dos jóvenes con vestimentas deportivas y capuchas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos evadieron el control e iniciaron la fuga por distintas arterias de la ciudad.

La persecución culminó cuando el móvil policial logró interceptar el rodado, que impactó contra la parte frontal de la unidad. Los dos ocupantes fueron identificados y se constató que ambos eran menores de edad. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una “yuga”, un destornillador y dos teléfonos celulares.

Ads

Puede interesarte

La motocicleta —que no tenía impedimento legal— fue remitida al predio municipal tras labrarse las infracciones correspondientes.

Por disposición del fiscal Russo, los adolescentes fueron restituidos a sus progenitores mientras avanza la investigación para determinar su vinculación con posibles hechos delictivos.

Ads