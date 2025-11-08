Dos menores de edad fueron aprehendidos en Mar del Plata, acusados de robo agravado por ser vehículo dejado en la vía pública, luego de sustraer una motocicleta Honda Wave S de color negro y escapar por el centro de la ciudad.

El personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera fue alertado por vecinos que observaron a dos jóvenes merodeando en la zona de 3 de Febrero entre Mitre e Yrigoyen. Al arribar al lugar, los efectivos vieron a los sospechosos subirse al rodado e iniciar la fuga.

Tras una breve persecución, la moto se despistó en 9 de Julio y Neuquén, donde fue aprehendido el primer menor, de 15 años. El segundo, de 16, intentó escapar a pie, pero fue detenido en 3 de Febrero y Don Bosco.

En poder de los adolescentes se secuestró la motocicleta sustraída, que tenía el tambor de encendido violentado y una yuga.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso que se labren actuaciones por “Robo agravado por ser vehículo dejado en vía pública”, el traslado de ambos al Hospital Materno Infantil para revisión médica y su posterior derivación al Centro Especializado en Aprehensión (CEA).

