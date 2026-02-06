Dos chicos menores de edad fueron detenidos por oficiales de la policía luego de haber interceptado a una joven de 23 años que estaba caminando por la calle para arrancarla la cadena de oro de su cuello, el episodio tuvo lugar en la avenida Carlos Tejedor, entre Constitución y Valencia, en la zona norte de la ciudad.

Según se informó, luego del hecho escaparon a bordo de dos bicicletas y hubo un tercer cómplice que no fue encontrado.

Luego de la alerta, personal de la Comisaría 7ª y del Escuadrón de Caballería montó un operativo cerrojo que permitió interceptar a los sospechosos en distintos puntos del barrio.

Durante el procedimiento se secuestraron dos bicicletas marca Vairo. Al verificar los rodados, se constató que una de ellas tenía pedido de secuestro activo por un hurto denunciado el 13 de noviembre de 2025 en la Comisaría Primera.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, conducida por el fiscal Walter Martínez Soto, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior entrega de los menores a sus padres, una vez acreditada su identidad.