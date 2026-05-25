Dos menores de 14 años fueron aprehendidos por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) luego de una persecución desarrollada en la zona sur de la ciudad. El procedimiento comenzó cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas recibieron una alerta sobre una motocicleta ocupada por dos sospechosos que estarían vinculados a distintos hechos delictivos.

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Al llegar a la zona de avenida Jacinto Peralta Ramos y Carasa, los agentes localizaron una Zanella Sapucai 150 cc negra sin patente colocada que coincidía con las características informadas. Al intentar identificarlos mediante señales sonoras y lumínicas, los ocupantes aceleraron y comenzaron una fuga a gran velocidad por distintas calles.

Durante la persecución, al pasar por avenida Antártida Argentina y Nápoles, uno de los jóvenes intentó sacar de entre sus prendas un objeto similar a un arma de fuego y segundos después lo descartó sobre la vía pública para continuar escapando.

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La huida terminó en calle Güiraldes, donde ambos abandonaron la moto e intentaron seguir a pie, aunque finalmente fueron alcanzados y reducidos por los efectivos.

En el procedimiento la Policía secuestró un revólver Doberman calibre .22 cargado, con ocho cartuchos intactos y dos percutados, además de un teléfono celular y la motocicleta en la que circulaban. Según se estableció posteriormente, el rodado tenía un pedido de secuestro activo por un robo agravado registrado días atrás.

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La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de uso civil para uno de los menores y por encubrimiento para el otro. Ambos fueron trasladados al CEA y quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

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