Mar del Plata incrementará su representación en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Los marplatenses Alejandro Carrancio, por La Libertad Avanza, y Hugo Antonio Moyano, por Fuerza Patria, resultaron electos en las elecciones legislativas y ocuparán sus bancas en la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Buenos Aires.

El dato surge del reparto de los 35 escaños bonaerenses que estaban en disputa durante los comicios de este domingo. Con estos resultados, la ciudad sumará dos nuevos legisladores nacionales, fortaleciendo su peso político dentro del Congreso.

Carrancio, quien ocupaba el quinto lugar en la lista de La Libertad Avanza, se encuentra de licencia como diputado provincial y actualmente ejerce el cargo de coordinador del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (INPROTUR). Fue uno de los primeros referentes en sumarse al proyecto de Javier Milei, con quien mantiene una relación política cercana. Su perfil, ligado al crecimiento del movimiento libertario en la región, lo posiciona como una figura clave para el armado bonaerense del oficialismo.

Por su parte, Hugo Antonio Moyano, abogado y presidente del Partido CET, integraba la lista de Fuerza Patria en el noveno lugar. Con una trayectoria vinculada al sindicalismo, el dirigente busca construir su propio camino político desde Mar del Plata, marcando distancia del legado familiar y apostando a una renovación dentro del espacio peronista.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, quien figuraba quinto en la lista de Provincias Unidas, no logró acceder a una banca.

De esta forma, la ciudad balnearia refuerza su representación parlamentaria con dos dirigentes de perfiles distintos, reflejo del nuevo mapa político que dejaron las legislativas 2025.