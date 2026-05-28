Dos jóvenes de 18 años fueron aprehendidos en la zona sur de Mar del Plata acusados de intentar cometer un robo en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió durante recorridas preventivas realizadas por personal de la Comisaría Tercera en el marco de la Orden de Servicio 88/26. Los efectivos observaron a dos sujetos que circulaban en una motocicleta Gilera Smash gris sin chapa patente en inmediaciones de Arana y Goiri y Mosconi.

Según informaron fuentes policiales, los jóvenes interceptaron a un transeúnte utilizando la moto para encerrarlo, mientras uno de ellos descendía con aparentes intenciones de concretar el robo. Al advertir la presencia de los uniformados, abandonaron la maniobra y escaparon del lugar.

Ads

Tras una persecución de unos cien metros, ambos fueron interceptados y aprehendidos en la esquina de Mosconi y Soler. Durante el operativo, la policía secuestró la motocicleta utilizada y un teléfono celular Motorola color rojo.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” e interviene la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado de los acusados a sede judicial.

Ads

Además, se informó que ambos jóvenes poseen antecedentes por distintos delitos contra la propiedad, entre ellos robos agravados, tentativas de robo, hurto agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.